Si muove in territorio positivo l'indice del settore telecomunicazioni (+1,93%)

(Teleborsa) - Balzo per il comparto telecomunicazioni in Italia che non si fa distrarre dall'andamento incolore dell'EURO STOXX Telecommunications e riporta una performance dell'1,93%.



Intanto l'indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni mostra un +0,03%, dopo un inizio di giornata a 271,16.



Nel listino principale, seduta vivace oggi per Telecom Italia, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,89%.



Tra le medie imprese quotate sul listino milanese, effervescente Inwit, che scambia con una performance decisamente positiva del 2,15%.



Tra i titoli a bassa capitalizzazione dell'indice telecomunicazioni, protagonista Retelit, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,18%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA