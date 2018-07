Si riaccende il risiko delle torri. Al via dossier EI Towers-Rai Way

(Teleborsa) - L'OPA su EI Towers lanciata da F2i e Mediaset ha riacceso il risiko delle torri e la Borsa sembra averci creduto. Tanto che le azioni EI Towers hanno messo a segno una performance a doppia cifra allineandosi al prezzo dell'offerta (57 euro per azione).



Ottima la performance registrata anche dall'altro player delle torri, Rai Way, (le azioni sono salite ai massimi da febbraio) sull'ipotesi che in seconda battuta possa avvenire un'aggregazione tra le due concorrenti nel business delle torri.



La controllata Rai, in una nota diffusa in serata, ha confermato la razionalità di aggregare le due aziende per un consolidamento nel settore. "La posizione di Rai Way rispetto al consolidamento del settore non cambia. La società conferma la razionalità industriale di un progetto di aggregazione che, peraltro, non potrebbe prescindere dal coinvolgimento dei propri asset".







