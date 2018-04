Si scalda la battaglia per la conquista di Eletropaulo. Iberdrola rilancia: 29,4 reais perÂ azione

(Teleborsa) - Neoenergia, la controllata latino-americana di Iberdrola, ha messo sul piatto 29,4 reais per azione per un esborso complessivo di 4,9 miliardi di reais.



Il rilancio di Iberdrola si confronta con l'offerta di Enel che ha proposto 28 reais per azione a cui si aggiungono 1,5 miliardi di reais brasiliani, equivalenti a 355 milioni di euro di un aumento di capitale subordinato all'esito positivo dell'offerta.

