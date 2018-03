SIAS, balzo dei profitti nel 2017. Saldo dividendo di 0,20 euro

(Teleborsa) - SIAS chiude il bilancio 2017 con un utile netto di 237,8 milioni di euro, in forte crescita (+48,8%) rispetto all'esercizio precedente.



L'Ebitda è migliorata del 7,3% a 703,8 milioni di euro mentre i ricavi netti da pedaggio sono aumentati del 3,9% a 1,017 miliardi di euro.



Proposto un dividendo a saldo di 0,20 euro per azione. La cedola complessiva per il 2017 è dunque di 0,35 euro.

