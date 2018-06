Sicurezza, in cittÃ  solo un anziano su quattro si sente al sicuro

(Teleborsa) - Nel nostro Paese ben un anziano su quattro afferma di non sentirsi al sicuro in città. E' quanto emerge da un sondaggio condotto dall'Osservatorio di Peranziani.it, che ha coinvolto 500 persone di età superiore ai 65 anni, in prevalenza donne (79%).



Ma nello specifico, quali sono i fattori di rischio più temuti dagli anziani nelle loro zone di residenza? L'8% del panel degli intervistati confessa di temere scippi e aggressioni.



Per sentirsi al riparo dal rischio di scippi e dalla micro-criminalità, il 59% degli intervistati dichiara di frequentare solo luoghi familiari e di uscire raramente dai luoghi dove risiedono, mentre un ampio 14% ammette di limitarsi a uscire di casa solo lo stretto indispensabile.



Poca fiducia anche verso l'operato delle forze dell'ordine. Solo un rispondente su quattro (19%) afferma di sentirsi rassicurato dalla presenza dei presidi delle forze dell'ordine sul territorio.

