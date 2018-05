Siemens rileva statunitense J2 Innovation

(Teleborsa) - Siemens fa shopping negli Stati Uniti. La big tecnologica tedesca rileverà J2 Innovation, società californiana specializzata in software per l'automazione degli edifici e nel settore dell'Internet delle cose.



Nessun accenno alla somma sborsata.



La notizia non sembra aver scaldato il titolo, che sta limando lo 0,40% sulla Borsa di Francoforte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA