SIT, scaduti gli accordi di lock-up

(Teleborsa) - SIT rende noto che, in ragione dell'avvenuta conversione di tutte le azioni speciali in azioni ordinarie in data 11 agosto 2017, in data 11 agosto 2018 scadranno gli accordi di lock-up.



Tutte le azioni oggetto degli accordi di lock-up risultano pertanto liberamente disponibili e trasferibili dalla prima seduta di Borsa aperta successiva alla data dell'11 agosto 2018, si legge in un comunicato.

