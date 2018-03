SITI-B&T in calo dopo i conti

(Teleborsa) - SITI-B&T produttore di impianti completi a servizio dell'industria ceramica mondiale, ha annunciato i conti 2017 che si sono chiusi con un utile netto consolidato complessivo pari a 6,4 milioni di euro (di cui 5 milioni di euro di pertinenza del Gruppo) rispetto a 9,6 milioni di euro dell'esercizio precedente (di cui 9,2 milioni di euro di pertinenza del Gruppo).



Il Valore dei Ricavi di Vendita del Gruppo a fine 2017 è pari a 203,3 milioni di euro, in crescita dell'8,4% rispetto ai 187,6 milioni di euro dell'esercizio 2016. Tale risultato è riconducibile alla crescita delle nostre tecnologie e servizi dei nuovi prodotti innovativi.



L'EBITDA ante partite non ricorrenti consolidato è stato pari a 18,1 milioni di euro (8,9% dei ricavi di vendita) in aumento del 6,7% rispetto ai 17 milioni di euro del 2016.



Il Risultato Operativo (EBIT) consolidato al 31 dicembre 2017 è pari a 11,1 milioni di euro rispetto ai 14,3 milioni di euro registrati nel 2016.



La Posizione Finanziaria Netta consolidata al 31 dicembre 2017 è pari a 33,6 milioni di euro rispetto ai 32,6 milioni di euro al 31 dicembre 2016.



A Piazza Affari, il titolo scivola del 3,26%.











