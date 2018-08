Sky, Fox prende tempo. La battaglia con Comcast continua

(Teleborsa) - Twenty-First Century Fox non demorde su Sky nonostante l'ultimo sgambetto di Comcast. Il colosso statunitense dei media ha presentato i documenti formali della sua ultima offerta per la pay tv britannica. Grazie a questa mossa avrà più tempo per decidere se alzare la posta - inferiore a quella della rivale - o lasciare l'asset in mano al più grande operatore via cavo degli Stati Uniti.



Secondo le regole del Regno Unito Fox, che già detiene il 39% di Sky, avrà infatti la possibilità di presentare una nuova offerta entro il 22 settembre.



Dal momento che la 21st Century Fox ha deciso di vendere una parte del proprio business a Walt Disney, compresa la sua quota in Sky, se Fox dovesse alzare l'offerta e vincere, Disney emergerebbe come la proprietaria dell'intera pay-tv britannica.



Da rilevare che la conglomerata di Rupert Murdoch, ha già ricevuto il via libera dalle autorità antitrust del Regno Unito.

