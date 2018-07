Slitta la fusione tra Gesac e Costa d'Amalfi?

(Teleborsa) - La fusione tra l'aeroporto di Salerno-Costa d'Amalfi e Napoli Capodichino slitta al 19 luglio 2019.



Un atto che viene posticipato esattamente di un anno, secondo notizie di stampa campane, e coglie di sorpresa perché era stato il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, intervenuto il primo luglio scorso alla manifestazione Sea Sun svoltasi a Salerno, a definire strategica la fusione dei due scali aeroportuali, che avrebbe portato sul territorio salernitano tre milioni di viaggiatori nel giro di qualche anno.



Causa dello slittamento sarebbe la mancanza del provvedimento che ENAC avrebbe dovuto rilasciare in merito alla gestione totale dello scalo, sulla base della richiesta avanzata il 16 gennaio scorso. La fusione per incorporazione tra Gesac e Costa d'Amalfi resta dunque in standby.



Per lo scalo salernitano resta fondamentale l'allungamento della pista, mentre c'è sempre da definire il piano industriale. Intanto all'aeroporto salernitano ci si consola con l'arrivo degli aerei executive con a bordo i vip. Ieri è stata la volta di Bono Vox, leader degli U2, sbarcato per un periodo di vacanza in costiera amalfitana. Ma nella conta del movimento passeggeri, anche un personaggio famoso come lui vale uno.





