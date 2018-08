SMRE acquisisce PK Elettronica

(Teleborsa) - S.M.R.E. ha siglato un contratto di investimento con PK Elettronica, che prevede l'acquisizione indiretta, da parte di SMRE e Faist Holding LTD, del 60% del capitale sociale di PK Elettronica.



In particolare, SMRE ha costituito insieme a Faist Holding LTD una società veicolo, Investimenti Industriali S.r.l., con partecipazioni rispettivamente pari al 51% e al 49% del capitale sociale, che deterrà la maggioranza di PK Elettronica.



L'operazione è coerente con la strategia di crescita del Gruppo SMRE, basata sullo sviluppo e la fornitura di componenti per il settore della mobilità elettrica ed ibrida.





© RIPRODUZIONE RISERVATA