SMRE, si dimette consigliere Daniela Ingrosso

(Teleborsa) - SMRE, società quotata su AIM Italia e specializzata nello sviluppo di soluzioni altamente tecnologiche nei settori Automation e Smart Mobility, comunica che Daniela Ingrosso, Investment Director di DeA Capital Alternative Funds, ha rassegnato in data odierna le proprie dimissioni dal CDA, nel quale ricopriva la carica di consigliere





Le dimissioni arrivano in seguito alla vendita da parte di DeA Capital Alternative Funds SGR dell'intera partecipazione, pari a circa il 10,71% del capitale sociale.



A Piazza Affari, SMRE viaggia in rialzo dell'1%.







