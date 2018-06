Snaitech, l'Offerta Pubblica di Acquisto di Pluto Ã¨ congrua

(Teleborsa) - L'Offerta Pubblica di Acquisto obbligatoria promossa da Pluto (Italia) S.p.A. sulla totalità delle azioni Snaitech in circolazione, a fronte di un corrispettivo unitario pari ad Euro 2,19, è stata giudicata congrua dal Consiglio di Amministrazione della società attiva nel settore del gaming e del betting.



In particolare, il CdA, esaminati i contenuti della bozza di documento di offerta predisposto dall'Offerente, il parere espresso dagli Amministratori Indipendenti e tenuto conto dei pareri di congruità dal punto di vista finanziario espressi rispettivamente da Goldman Sachs International – Filiale Italiana, quale advisor nominato dallo stesso Consiglio di Amministrazione, e da KPMG Advisory S.p.A.,

quale esperto indipendente nominato dagli Amministratori Indipendenti, ha ritenuto che il Corrispettivo sia congruo per i possessori di azioni Snaitech.



L'obiettivo dell'OPA è di acquisire l'intero capitale di Snaitech e realizzare il delisting delle azioni.



A Piazza Affari il titolo non si muove dai 2,19 euro (+0,23%).

