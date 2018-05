Snam, accordo con Westport per business mobilitÃ  sostenibile a gas naturale

(Teleborsa) - Snam sempre più eco-sostenibile. Attraverso la controllata Snam4Mobility, la società ingegneristica ha sottoscritto un accordo per l'acquisizione del ramo d'azienda operante nel settore della progettazione, sviluppo e produzione di soluzioni tecnologiche per stazioni di rifornimento di gas naturale per l'autotrazione di M.T.M., società del gruppo Westport Fuel Systems.



L'acquisizione include il marchio Cubogas e permetterà a Snam di internalizzare e consolidare interamente il valore creato lungo la filiera, proponendosi come leader per la realizzazione di soluzioni "chiavi in mano" per la mobilità sostenibile a gas naturale.



Previsto per luglio il perfezionamento dell'acquisizione, che sarà effettuata da una società di nuova costituzione controllata al 100% da Snam4Mobility. La società opererà in modo da sviluppare ulteriormente le aree di forza di Cubogas quali valore del brand, orientamento al cliente e livello di servizio.



L'operazione del valore di 12,5 milioni di euro è soggetta a un meccanismo di aggiustamento prezzo al closing.



L'utilizzo del gas naturale compresso (CNG) nel settore dei trasporti è una delle migliori tecnologie disponibili per abbattere le emissioni inquinanti, a beneficio della qualità dell'aria nelle città.

© RIPRODUZIONE RISERVATA