Snam acquista azioni proprie

(Teleborsa) - Snam ha acquistato, nel periodo compreso tra il 2 e il 9 agosto 2018, 5.476.300 azioni proprie al prezzo medio unitario di 3,7349 euro, per un controvalore complessivo di 20.453.389,01 euro.



Dall'inizio del programma, la società che si occupa di trasporto, stoccaggio e distribuzione del gas naturale, ha acquistato 26.564.681 azioni proprie (pari allo 0,77% del capitale sociale), per un controvalore complessivo di 95.453.367,74, euro.



A seguito degli acquisti effettuati, considerando le azioni già in portafoglio, al 9 agosto 2018 Snam detiene 117.487.306 azioni proprie, pari al 3,39% del capitale sociale.

