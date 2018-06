Snam crea joint venture con albanese Albgaz

(Teleborsa) - Snam e Albgaz, l'operatore infrastrutturale del mercato gas in Albania, hanno firmato un accordo per dare vita a una joint venture, a controllo congiunto, finalizzata a fornire i servizi connessi alla gestione e manutenzione dei gasdotti sul territorio albanese.



Lo comunica la società energetica in una nota, aggiungendo che la joint venture sarà partecipata al 75% da Albgaz e al 25% da Snam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA