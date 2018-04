Snam, ok dei soci a bilancio e dividendo

(Teleborsa) - L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Snam ha approvato il bilancio 2017 che si è chiuso con un utile netto adjusted pari a 940 milioni di euro.



Ok dei soci anche alla distribuzione di un dividendo di 0,1293 euro per azione a saldo dell'acconto sul dividendo precedentemente deliberato dal CdA per un importo riferito all'intero anno di 0,2155 euro per azione; all'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie; al conferimento del nuovo incarico di revisione legale dei conti a PricewaterhouseCoopers S.p.A. per il periodo 2018-2026, previa risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale con EY S.p.A.



Approvata inoltre la modifica al Piano di incentivazione azionaria di lungo termine 2017-2019; e la Sezione I della Relazione sulla Remunerazione.



In sede straordinaria, gli azionisti hanno approvato l'annullamento di azioni proprie in portafoglio senza riduzione del capitale sociale;

e, la modifica della disciplina statutaria del voto di lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

