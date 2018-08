Snam si aggiudica deal in Cina con State Grid grazie a missione Tria a Pechino

(Teleborsa) - Snam Rete Gas ha sottoscritto con la cinese State Grid International Development, controllata al 100% da State Grid Corporation of China, la più grande utility energetica al mondo, un memorandum of understanding per valutare una serie di possibili opportunità di collaborazione in Cina e a livello internazionale. L'intesa riguarda più in particolare gli utilizzi delle nuove tecnologie per ridurre le emissioni di CO2.



Il memorandum è stato firmato oggi, 28 agosto 2018, all'Ambasciata d'Italia a Pechino, nell'ambito della missione del Ministero dell'Economia e delle Finanze in Cina, alla presenza del ministro Giovanni Tria e dell'amministratore delegato di Cassa depositi e prestiti Fabrizio Palermo, dall'amministratore delegato di Snam Marco Alverà e dal presidente di SGID Hu Yuhai.



Tra le iniziative allo studio la realizzazione di impianti di biogas e biometano finalizzati alla produzione di elettricità da fonti rinnovabili nelle zone rurali della Cina: Snam contribuirebbe mettendo a disposizione il proprio know how; eventuali opportunità di partnership nella ricerca e sviluppo sul gas rinnovabile, nella mobilità sostenibile e in progetti congiunti elettricità-gas.



L'accordo prevede anche di valutare possibili collaborazioni in altri due paesi nei quali opera Sgid, Australia e Portogallo, nell'ambito della manutenzione e ottimizzazione delle reti di trasporto e dei siti di stoccaggio del gas naturale.



"Questa iniziativa conferma la leadership di Snam e dell'Italia nel settore energetico e in particolare nello sviluppo di nuove fonti rinnovabili come il biometano e nell'innovazione per la sostenibilità ambientale", commenta l'amministratore delegato di Snam, Marco Alverà.



A dispetto dell'importante accordo, le azioni Snam non fanno molto bene a Piazza Affari dove cedono circa l'1,4%.

