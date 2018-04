Snam, via libera dell'Antitrust all'acquisto dell'82% di Tep

(Teleborsa) - Disco verde dell'Antitrust all'acquisizione da parte di Snam dell'82% di Tep Energy Solution.



L'operazione, si legge nel Bollettino settimanale dell'Agcm, "non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza".



L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha quindi deliberato di non avviare l'istruttoria relativa alle concentrazioni restrittive della concorrenza.

