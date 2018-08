Snam viaggia con il segno piÃ¹

(Teleborsa) - Giornata di acquisti sul titolo Snam che a Piazza Affari procede con un rialzo dello 0,43%.



Snam ha acquistato, nel periodo compreso tra il 10 e il 17 agosto, 6.906.198 azioni proprie al prezzo medio unitario di 3,7032 euro, per un controvalore complessivo di 25.575.170,17 euro. Gli acquisti sono stati effettuati nell'ambito del programma di buyback, in esecuzione della delibera dell'Assemblea degli Azionisti del 24 aprile 2018, il cui avvio è stato comunicato al mercato lo scorso 18 giugno.



Dall'inizio del programma, Snam ha acquistato n. 33.470.879 azioni proprie (pari allo 0,96% del capitale sociale), per un controvalore complessivo di 121.028.537,91, euro.



A seguito degli acquisti effettuati, considerando le azioni già in portafoglio, al 19 agosto 2018 Snam detiene 124.393.504 azioni proprie, pari al 3,59% del capitale sociale.









