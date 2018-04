Sogefi (gruppo CIR), accordo con Renault-Nissan per l'auto elettrica

(Teleborsa) - Sogefi, società di componentistica del Gruppo CIR, ha ottenuto da Renault-Nissan un contratto di fornitura di un nuovo collettore di raffreddamento del pack batteria per veicoli elettrici a batteria (BEV).



Il nuovo componente garantisce il miglioramento del circuito di regolazione della temperatura delle batterie, aumentandone l'efficienza e la durata. La gestione termica della batteria è una caratteristica essenziale per ottimizzare le prestazioni dei BEV, un mercato in rapida crescita.



Il nuovo collettore di raffreddamento sarà prodotto da Sogefi a partire dal 2021 nello stabilimento francese di Châteauroux.



"Questo contratto rappresenta una pietra miliare nella nostra strategia di crescita profittevole - ha dichiarato Laurent Hebenstreit, CEO di Sogefi -. Conferma la capacità di Sogefi di sviluppare con successo tecnologie avanzate per le auto elettriche a batteria. La stretta collaborazione di Sogefi con la Ricerca e Sviluppo dei produttori auto, nonché la nostra affidabilità tecnica, dalla fase di progettazione alla produzione di serie, sono tra i fattori chiave di questo successo".

