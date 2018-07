Sorgente Sgr, completato il portafoglio del fondo Sant'Alessio

(Teleborsa) - Con altri 5 immobili per un valore di oltre 37 milioni di euro si completa il portafoglio del fondo Sant'Alessio. È stato infatti effettuato il terzo e ultimo apporto del fondo istituito da Sorgente Sgr per valorizzare il patrimonio di immobili storici e di residenze dell'Ipab - Centro Regionale Sant'Alessio-Margherita di Savoia per i Ciechi.



Oltre a due immobili storici a Roma, per i quali la Sovrintendenza ha dato la propria autorizzazione, nel terzo apporto rientra anche la Tenuta di Presciano a Siena.

