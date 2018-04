SostenibilitÃ , firmato protocollo tra ENEA e Confcommercio

(Teleborsa) - Realizzare attività di studio, formazione, informazione e analisi sui temi dell'uso efficiente delle risorse e della riqualificazione energetica. È questo l'obiettivo del Protocollo d'intesa firmato a Roma dal Presidente dell'ENEA Federico Testa e dal Presidente di Confcommercio Carlo Sangalli.



L'accordo, dalla durata quadriennale, intende favorire l'integrazione delle competenze di ENEA e Confcommercio per realizzare progetti comuni nei settori strategici per lo sviluppo urbano e territoriale. In quest'ottica la collaborazione riguarderà, tra le altre aree tematiche, il turismo sostenibile, le attività di diagnosi e riqualificazione energetica e il supporto alla redazione di bandi e al reperimento di finanziamenti. L'accordo inoltre prevede di incentivare la transizione verso un modello di economia circolare attraverso un impegno operativo sul tema dell'uso efficiente delle risorse che include il ciclo dei rifiuti, la gestione sostenibile della risorsa idrica e il recupero di materie prime dai rifiuti degli apparecchi elettronici.



In questo quadro in particolare ENEA si impegna a fornire risorse umane, tecnologie e servizi, ma anche a supportare Confcommercio per le attività di formazione e informazione e a condividere competenze utili per individuare esigenze ed opportunità di innovazione tecnologica.



L'accordo oltre ad avere un ruolo nella lotta al cambiamento climatico e al perseguimento di uno sviluppo sostenibile costituisce anche una leva per il rilancio delle occupazioni connesse e per la creazione di una nuova imprenditorialità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA