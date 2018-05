SostenibilitÃ : Norvegia, Danimarca e Svizzera al top, l'Italia resta in coda

(Teleborsa) - La nuova classifica di sostenibilità dei Paesi Ocse di Degroof Petercam AM



Norvegia, Danimarca e Svizzera sono al top in termini di sostenibilità, mentre si colloca agli ultimi posti l'Italia che è solo 29esima in classifica, appena un passo avanti alla Grecia.



Lo certifica la classifica semestrale sulla sostenibilità dei Paesi OCSE presentata da Degroof Petercam Asset Management, società di gestione del risparmio specializzata nel settore degli investimenti responsabili, che dal 2007 stila questa classifica per orientare l'operatività del fondo obbligazionario governativo SRI DPAM L Bonds Government Sustainable.





La classifica viene elaborata analizzando oltre 60 indicatori di sostenibilità, suddivisi in cinque classi (trasparenza e democrazia, ambiente, benessere e salute, istruzione e ricerca, economia), dove i dati siano quantificabili, comparabili e forniti da fonti ufficiali internazionali attendibili (World Bank, FMI, UNDP, Freedom House, World Economic Forum ecc). Oltre a questi, viene preso in considerazione anche un indicatore di tendenza, che tiene conto dei progressi attuati da ciascun Paese nel tempo in tema di sostenibilità, in modo da "premiare", contemporaneamente, i Paesi che sono risultati più virtuosi e anche quelli che hanno compiuto ragguardevoli passi avanti.



Norvedia, Danimarca e Svizzera "paradisi" per sostenibilità



I Paesi del Nord e del Centro Europa si posizionano nella top 10 della classifica, con la Norvegia che scatta in vetta rispetto alla quarta posizione dell'anno scorso. A seguire Danimarca e Svizzera, che spodesta la Svezia dal podio. Nella top 10 fanno capolino anche Olanda e Lussemburgo, rispettivamente all'ottava e nona posizione.



Allargando lo sguardo alla platea dell'investibile (i migliori 19 paesi) entra anche la Francia di Macron, grazie all'impegno sul tema del cambiamento climatico e della parità di genere. Parigi resta comunque sotto osservazione, perché, complessivamente, le sue istituzioni non performano in maniera particolarmente positiva in nessuna delle dimensioni di sostenibilità prese in esame.



Italia indietro per corruzione, povertà e instabilità politica



L'Italia si conferma in 29esima posizione, rimanendo fuori dall'universo di investimento, insieme ad altre nazioni importanti come Giappone (20esima), Spagna (27esima) e Stati Uniti (28esima), ma appena prima della travagliata Grecia (33esima).



Questa posizione è stata assegnata all'Italia per le scarse performance sul fronte della corruzione, libertà di stampa e stabilità delle istituzioni. Altrettanto deludenti i risultati ottenuti in termini di istruzione, innovazione, tasso di povertà ed equa distribuzione della ricchezza.



Segnali relativamente positivi arrivano invece da ambiti quali l'efficienza energetica, le emissioni inquinanti e il peso delle fonti di energia rinnovabili sul totale del fabbisogno nazionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA