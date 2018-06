Sotto la paritÃ  il comparto alimentare a Piazza Affari (-0,38%)

(Teleborsa) - Registra una modesta discesa l'indice del settore alimentare italiano, mentre l'EURO STOXX Food & Beverage consolida i prezzi della vigilia.



Il FTSE Italia Food & Beverage ha aperto a quota 80495,18, in calo dello 0,38% rispetto alla chiusura precedente, con il settore Alimentare europeo che vale 585,42, dopo aver iniziato gli scambi a 584,88.



Tra le medie imprese quotate sul listino milanese, sottotono Parmalat, che passa di mano con un calo dell'1,38%.



Tra le azioni del Ftse SmallCap, a picco Centrale del Latte D'Italia, che presenta un pessimo -3%.



Sensibili perdite per Massimo Zanetti Beverage, in calo del 2,19%.



Enervit scende dell'1,56%.

