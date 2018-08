Sotto la paritÃ  il comparto bancario a Piazza Affari (-0,68%), andamento negativo per Banca Finnat

(Teleborsa) - Leggermente negativo il settore bancario italiano, mostrando un andamento simile all'EURO STOXX Banks.



Il FTSE Italia Banks ha esordito a quota 8.997,26, con un decremento dello 0,68% rispetto alla chiusura della vigilia, mentre l'indice bancario europeo scambia a 105,9, dopo aver avviato gli scambi a 106,3.



Nel listino principale, rosso per Mediobanca, che sta segnando un calo dell'1,63%.



Si concentrano le vendite su BPER, che soffre un calo dell'1,56%.



Tentenna Unicredit, che cede lo 0,73%.



Tra le medie imprese quotate sul listino milanese, pressione su Credem, che perde terreno, mostrando una discesa del 2,07%.



Sostanzialmente debole doBank, che registra una flessione dello 0,66%.



Tra le small-cap di Milano, si muove in profondo rosso Banca Finnat, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,94% sui valori precedenti.



Vendite su Banca Profilo, che registra un ribasso dell'1,00%.

