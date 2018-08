Sotto la paritÃ  il comparto finanziario in Italia (-0,54%), PLC si muove verso il basso

(Teleborsa) - Registra una modesta discesa il settore finanziario italiano, mentre l'indice EURO STOXX consolida i prezzi della vigilia.



Il FTSE Italia Financials ha aperto a quota 11.658,31, in calo dello 0,54% rispetto alla chiusura precedente, con l'indice che include i titoli europei a grande, media e bassa capitalizzazione che vale 384,18, dopo aver iniziato gli scambi a 384,63.



Tra le azioni più importanti dell'indice finanziario di Milano, si muove verso il basso Banca Generali, con una flessione dell'1,53%.



Si concentrano le vendite su Mediobanca, che soffre un calo dell'1,41%.



Vendite su Unipol, che registra un ribasso dell'1,29%.



Tra le mid-cap italiane, ribasso composto e controllato per Cattolica Assicurazioni, che presenta una flessione dell'1,94% sui valori precedenti.



Seduta negativa per Credem, che mostra una perdita dell'1,69%.



Sotto pressione Anima Holding, che accusa un calo dell'1,32%.



Tra le small-cap di Milano, affonda sul mercato PLC, che soffre con un calo del 5,39%.



Sessione nera per Lventure Group, che lascia sul tappeto una perdita del 3,01%.



In caduta libera Mutuionline, che affonda del 2,15%.

