Sotto la paritÃ  il comparto tecnologico a Milano (-0,40%)

(Teleborsa) - Registra una modesta discesa l'indice delle società High Tech italiane, mentre l'EURO STOXX Technology consolida i prezzi della vigilia.



Il FTSE Italia Technology ha aperto a quota 63.260,98, in calo dello 0,40% rispetto alla chiusura precedente, con l'indice tecnologico dell'Area Euro che vale 525,92, dopo aver iniziato gli scambi a 524,61.



Tra le azioni italiane a grande capitalizzazione dell'indice tecnologia, debole la giornata per STMicroelectronics, che passa di mano con un calo dello 0,61%.



Tra le small-cap di Milano, ribasso scomposto per TAS, che esibisce una perdita secca del 2,87% sui valori precedenti.



Dimessa Be Think, Solve, Execute, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.



Fiacca Eems, che mostra un piccolo decremento dello 0,81%.

