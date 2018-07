Sotto pressione SalvatoreÂ Ferragamo

(Teleborsa) - Sottotono Ferragamo, tra i pochi ribassi nel principale paniere, che passa di mano con un calo dell'1,84%.



A pesare sulle azioni, contribuiscono le valutazioni negative fornite da più broker. In particolare, JP Morgan ha rivisto al ribasso il target price a 19 euro e confermato il giudizio a "neutral". Per MainFirst, la raccomandazione resta "Underperform" mentre il prezzo obiettivo viene tagliato a 18,5 euro.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa della maison del lusso, che fa peggio del mercato di riferimento.



Lo scenario tecnico di Salvatore Ferragamo mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 19,79 Euro con area di resistenza individuata a quota 20,26. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 19,6.



