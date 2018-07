Sottotono il settore viaggi e intrattenimento italiano (-5,31%), perde molto Juventus (-8,40%)

(Teleborsa) - Ribasso per il comparto viaggi e intrattenimento a Milano, seguito dall'esordio eccellente dell'EURO STOXX Travel & Leisure.



Il FTSE Italia Travel & Leisure ha chiuso a quota 41.357,64 in discesa del 5,31% rispetto alla chiusura precedente. Intanto il comparto viaggi e intrattenimento europeo termina a 208,29, dopo un avvio a 205,76.



Tra i titoli a media capitalizzazione dell'indice viaggi e intrattenimento, a picco Juventus, che chiude gli scambi con un pessimo -8,4%.



Affonda sul mercato Autogrill, che alla chiusura soffre con un calo del 6,08%.



Tra le società meno capitalizzate di Piazza Affari, seduta molto negativa per S.S. Lazio, che perde terreno, mostrando una discesa del 3,49%.



Giornata da dimenticare per A.S. Roma, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 2,12% sui valori precedenti.



Sottotono i Grandi Viaggi, che chiude la seduta con un calo dell'1,34%.

