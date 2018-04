Sovraindebitamento: le soluzioni per gestirlo al meglio

Avere diversi debiti aperti e più di un creditore in attesa crea spesso situazioni complicate che in alcuni casi possono diventare davvero difficili da gestire e portare conseguenze anche gravi, procedure esecutive, pignoramenti. Cerchiamo di capire allora quali soluzioni il consumatore potrebbe avere a disposizione per affrontare al meglio e per tempo la questione.Il problema del sovraindebitamento si è fatto più diffuso negli anni della crisi, quando un numero crescente di imprenditori e privati è arrivato a uno squilibrio totale tra le entrate, il patrimonio e i debiti contratti. Ne è derivata la necessità di legiferare sul tema per arginare almeno in parte le conseguenze drammatiche di questa tendenza. " La legge del 27 gennaio 2012, n°3 ", volta a inserire "" introduce nella pratica la possibilità di rinegoziare i propri debiti attraverso un piano di ristrutturazione definito "Piano del Consumatore". Chi accede a questo piano ha la possibilità di vedere sospese le procedure esecutive nei suoi confronti, così come di bloccare quelle in arrivo, e di accordarsi con i propri creditori per una cifra inferiore rispetto al debito effettivo. Di fatto si tratta di un compromesso che garantisce al debitore la risoluzione del problema e al creditore la certezza di rientrare di almeno una parte di quanto gli spetta in tempi definiti. La novità introdotta dalla legge del 2012 è la possibilità di accesso da parte delle persone fisiche alle procedure di superamento concordato del debito, un iter previsto in precedenza principalmente per le imprese. A questo proposito è bene specificare che il Piano del Consumatore si rivolge a persone fisiche che si trovino in uno stato di sovraindebitamento per debiti contratti al di fuori dell’attività professionale o imprenditoriale e per motivi che ne escludano la responsabilità. Il sovraindebitamento deve essere effettivamente insanabile dal patrimonio a disposizione del consumatore, che dovrà fornire a questo proposito tutta la documentazione necessaria a provarlo. Inoltre non è possibile accedere al piano se la soluzione è già stata sfruttata nei cinque anni precedenti.Con il Decreto Ministeriale del 24 settembre 2014, n° 202 sono stati regolamentati gli organismi pubblici che possono svolgere attività di gestione della crisi. Un apposito registro è stato istituito, attraverso questa legge, a questo scopo. Adusbef Aduc sono due esempi di associazioni di categoria alle quali è possibile rivolgersi per avere maggiori informazioni e avviare le procedure di rinegoziazione del debito. Attraverso gli intermediari il consumatore struttura un piano che verrà discusso con i creditori in tribunale. Sarà poi il giudice a stabilirne l’ammissibilità e a rendere effettivo l’accordo e quindi l’estinzione del debito.Prima di arrivare a dover ricorrere al tribunale, quando la situazione è meno critica e la storia creditizia non riporta ancora gravi problemi di insolvibilità, si può provare a risolvere la questione attraverso una richiesta di consolidamento debiti. Si tratta di una particolare forma di finanziamento che va ad accorpare in un unico prestito e quindi in un’unica rata mensile tutti i debiti residui, contratti anche con banche e finanziarie differenti, con il doppio vantaggio di ricondurre tutto a un unico referente creditore, semplificando il rimborso, e di poter ridurre l’importo totale da versare mensilmente, perché la rinegoziazione può allungare i tempi abbassando di conseguenza la rata. È una soluzione con un buon grado di accessibilità, e che può essere vagliata anche on line attraverso preventivi mirati a verificarne la fattibilità. Come per altri tipi di finanziamento è ad esempio possibile richiedere un prestito consolidamento debiti su Prestiti.it . Con questo sistema, in base alla situazione reddituale e alle garanzie che il consumatore può offrire, è possibile non solo compattare il debito ma anche ottenere liquidità aggiuntiva.