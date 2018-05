Space4, prende forma la business combination con Guala Closures

(Teleborsa) - Prende forma la business combination tra Space4 e Guala Closures.



Space4, si legge in una nota, ha infatti ricevuto da primarie istituzioni finanziarie delle "Debt Committment Letters" in forza delle quali ciascuna di esse, ovvero società ad esse collegate, si è impegnata a mettere a disposizione, a fronte di una serie di condizioni sospensive, una quota ovvero, a seconda dei casi, la totalità di una linea di credito bridge di massimi 520 milioni di euro e una linea di credito revolving di 80 milioni di euro finalizzate, tra l'altro, al rimborso dell'indebitamento finanziario di Guala Closures.



Pertanto, risulta verificata la condizione sospensiva prevista dall'accordo quadro sottoscritto in data 16 aprile 2018 da GCL Holdings, GCL Holdings, Private Equity Opportunities Fund II SCS-SIF, Compartment B e i Marco Giovannini, Anibal Diaz Diaz, Francesco Bove e Paolo Ferrari, da un lato, e Space4 e Peninsula, dall'altro, precisa la SPAC (Special Purpose Acquisition Company).

