SpaceX di Elon Musk non si ferma. Mentre il magnate fa i conti con la Borsa

(Teleborsa) - Se Elon Musk fa i conti con la borsa per la quotazione di Tesla, il suo ambizioso programma spaziale non si arresta. Il prossimo 10 settembre il Falcon 9 di SpaceX decollerà dalla piattaforma di lancio SLC-40 a Cape Canaveral, in Florida, per portare in orbita il satellite per telecomunicazioni Telstar 18 Vantage, che fornirà servizi in banda Ku e Ka per la regione asiatica. Previsto, come sempre, il rientro a terra e l'atterraggio in verticale del primo stadio del vettore, destinato al riutilizzo.



Poi Elon Mask si dedicherà a un altro progetto originale, dopo quello che ha visto mettere in orbita una Tesla Roadster con a bordo un manichino pilota. Si tratta del progetto Orbital Reflector, che regalerà e renderà visibile al mondo terrestre per tre settimane la prima scultura spaziale, opera dell'artista americano Trevor Paglen.



Si tratta di una struttura in materiale leggerissimo, assimilabile al mylar, e soprattutto riflettente, che sarà contenuta in un CubeSat lanciato a bordo del Falcon 9 a fine ottobre dalla base spaziale dell'US Air Force di Vandenberg, in California. Una volta raggiunta la quota di 575 km, il CubeSat rilascerà il suo contenuto che comincerà a dispiegarsi gonfiandosi lentamente per circa 10 ore, apparendo alla fine come una enorme vela, lunga trenta metri e ampia un metro e mezzo, dimensioni tali da renderla visibile a occhio nudo, grazie al suo potere riflettente. Orbital Reflector è destinata a rientrare e bruciare in atmosfera.



Non è la prima volta che Trevor Paglen ci cimenta nell'arte spaziale. La sua prima opera d'arte inviata in orbita è stata "The Last Pictures", una collezione di 100 immagini che racchiudono la storia dell'umanità, che si trova a bordo del satellite geostazionario per telecomunicazioni EchoStar XVI.



In precedenza, i russi hanno provato a impiegare materiale riflettente, ma a scopi scientifici. Negli anni '90, all'epoca della stazione spaziale Mir, venne avviato il progetto "Znamya", basato su una serie di specchi orbitali studiati per catturare l'energia solare e trasmetterla sulla terra sottoforma di microonde. Ma il progetto fu abbandonato.



Recentemente un gruppo di ricerca che fa capo alla Moscow State University of Mechanical Engineering ha effettuato un test in orbita utilizzando un tetraedro, anch'esso formato da materiale riflettente, che avrebbe dovuto provare la possibilità di agganciare e accompagnare nel rientro in atmosfera i grandi satelliti giunti a fine vita operativa, tenendoli per più tempo a contatto con gli altri strati e favorendone la disgregazione. Ma il "Mayak" (com'era ribattezzato) non riuscì a dispiegarsi e non è mai potuto apparire nella sua lucentezza.

