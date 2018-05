Spagna, accelera la produzione industriale a marzo

(Teleborsa) - Mese di marzo in forte crescita per la produzione industriale in Spagna a febbraio.



Secondo l'Ufficio di Statistica nazionale della Spagna (INE), si registra su anno un aumento della produzione del 5,1%, rispetto al 3% di febbraio. Il dato si mostra superiore alle attese del mercato erano per una salita della produzione solo fino al 3,3%. Crolla invece il dato grezzo che segna un -3,6%, ben il 6,4% in meno rispetto al mese di febbraio.



Su base mensile, il dato della produzione corretto dagli effetti del calendario evidenzia una salita dell'1,2% rispetto al +1,4% del mese precedente.

