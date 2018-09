Spagna, ad agosto torna ad aumentare la disoccupazione

(Teleborsa) - Forte crescita ad agosto per la disoccupazione in Spagna.



Secondo quanto rilevato dal Ministero del Lavoro iberico, nel mese in esame si è registrato un aumento dei disoccupati di 47.047 unità rispetto al mese precedente.



Il dato risulta peggiore delle stime degli analisti, che si attendevano comunque un aumento ma meno sostenuto (35.200 unità). Il dato segue la flessione di oltre 27 mila unità rilevata a luglio e di 90 mila unità di giugno.



Il numero dei disoccupati totali tocca i 3,182 milioni di unità.



Negli ultimi 12 mesi, la disoccupazione è scesa di 200.256 unità, pari ad una riduzione del 5,92%.

