Spagna, inflazione marzo prevista in accelerazione

(Teleborsa) - Accelera l'inflazione in Spagna. Nel mese di marzo, l'indice dei prezzi al consumo dovrebbe aver registrato un incremento mensile dello 0,1%. Stessa variazione del mese precedente. Le attese degli analisti erano per un incremento dello 0,3%.



E' quanto prevede l'Istituto Nazionale di Statistica spagnolo (INE), che ha pubblicato oggi una stima flash. Su base annuale, l'inflazione dovrebbe attestarsi all'1,2% dopo il +1,1% del mese precedente. Il dato è al di sotto delle stime di consensus che erano per un +1,5%.



I prezzi al consumo armonizzati dovrebbero registrare un aumento dell'1,2% su mese ed un +1,3% su anno sotto il consensus (+1,5%).

© RIPRODUZIONE RISERVATA