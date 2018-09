Spazio, Avio: contratto con Corea Sud per nuovo lanciatore Vega C

(Teleborsa) - Vega C, nuova versione del "Razzo dei record", porterà in orbita il satellite per l'osservazione della terra Kompsat-7 del Korea Aerospace Research Institute (Kari), della Corea del Sud. La missione del lanciatore di nuova generazione ideato, progettato e realizzato in Italia da Avio di Colleferro è in programma con partenza non prima del dicembre 2021 dal centro spaziale dell'Esa (Agenzia Spaziale Europea) di Kourou, nella Guyana francese.



Il contratto con la Corea del Sud per il lancio è stato sottoscritto da Arianespace, la società francese che si occupa della commercializzazione del lanciatore, e da Lim Cheol-Ho, presidente del Kari. Rispetto al Vega attualmente in attività, il nuovo lanciatore permetterà di offrire prestazioni superiori a un prezzo competitivo grazie alle nuove tecnologie presenti anche sui nuovi motori P120 e Zefiro 40.



"Siamo molto soddisfatti di questo nuovo contratto - ha detto l'Ad di Avio, Giulio Ranzo - in quanto si tratta un'ulteriore conferma della fiducia che il nuovo lanciatore europeo Vega C sta riscontrando nei clienti a livello internazionale".



Il primo lancio di Vega C è previsto per la fine del 2019 e già sono stati sottoscritti importanti contratti: due per la messa in orbita di quattro satelliti di Airbus Defense and Space per l'osservazione della terra; uno con l'Agenzia spaziale italiana (Asi) per Cosmo-SkyMed e uno con l'Agenzia tailandese per lo sviluppo della tecnologia spaziale (Gista) per il satellite di osservazione della terra Theos2.

