Sprint di Aeffe promossa da Mediobanca dopo i conti

(Teleborsa) - Brilla Aeffe, che passa di mano con un aumento del 3,83% dopo aver consegnato una crescita a doppia cifra per ricavi ed utile netto, nel primo semestre 2018. A ciò si aggiunge anche la promozione giunta dagli analisti di Mediobanca che hanno alzato il giudizio a "outperform" ed il target price a 3,78 euro.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Star, su base settimanale, si nota che la società italiana di articoli e accessori per l'abbigliamento mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,92%, rispetto a +0,9% dell'indice dei titoli del segmento STAR).



Tecnicamente, Aeffe è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 3,065 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 2,935. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 3,195.

