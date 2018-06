Sprint di OVS dopo i conti trimestrali

(Teleborsa) - Vigoroso rialzo per OVS, che passa di mano con un forte guadagno dell'8,16%, sulla scia della diffusione dei conti relativi al primo trimestre segnati da svalutazioni e accantonamenti relativi al rapporto commerciale con il gruppo Sempione Fashion.



Il confronto del titolo con il FTSE Italia All-Share, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa del leader dell'abbigliamento in Italia rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.



Analizzando lo scenario di OVS si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 2,836 Euro. Prima resistenza a 3,046. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 2,73.



