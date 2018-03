Spunti in acquisto su Italgas

(Teleborsa) - Avanza Italgas , che continua gli acquisti della vigilia mostrando una variazione positiva dell'1,76%.



Il titolo già galvanizzato dai conti di bilancio e dalla promozione da parte degli analisti continua ad essere apprezzato dal mercato e si colloca in pole nel principale paniere delle blue chips.



Italgas ha perfezionato l'acquisizione del 100% della società Seaside, una delle maggiori Energy Service Company (ESCo) italiane, all'avanguardia nell'offerta di servizi digitali, grazie alle sue competenze nel campo di Big Data, Business Intelligence e Machine Learning.



Oggi, Equita sim conferma il giudizio "hold" con target price a 5,2 euro rispetto ai 4,84 euro delle attuali quotazioni.



Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa del più importante distributore di gas naturale in Italia e il terzo in Europa. rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.



Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 4,896 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 4,771. L'equilibrata forza rialzista di Italgas è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 5,021.

