Spunti in acquisto sul comparto automotive. CNHÂ guida i rialzi

(Teleborsa) - Il settore automotive corre sul circuito di Piazza Affari collocandosi nella classifica dei migliori benchmark nel mercato italiano. L'indice FTSE IT Automobile mostra un guadagno dello 0,96%.



Tra i player del comparto, in evidenza CNH Industrial che si mette alla guida dei rialzi con un progresso di oltre due punti percentuali. Sale intanto l'attesa degli investitori per il bilancio del secondo trimestre 2018 che la società svelerà a fine mese.



Corre anche FCA con un balzo dell'1,19% insieme a Ferrari che registra un incremento dello 0,74%.





