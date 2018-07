Spunti in acquisto sulle banche

(Teleborsa) - Titoli bancari in spolvero Piazza Affari, mentre l'indice settoriale FTSE IT Banks viaggia poco sotto la linea di parità.



Tra i player del comparto, Mediobanca segna un rialzo dello 0,85% seguita da Banca Generali +0,73% e Banco BPM che guadagna lo 0,41%. BPER, dopo un avvio tonico è passata in territorio negativo e segna un calo dello 0,28%. Tra i segni meno anche Unicredit (-0,41%).

