Spunti in acquisto sulle banche. UBI in pole nel FTSE MIB

(Teleborsa) - Titoli bancari in spolvero Piazza Affari, sovraperformano l'indice settoriale FTSE IT Banks +1,12%.



Tra i player del comparto, UBI Banca viaggia in pole position nel principale paniere vantando un rialzo di oltre due punti percentuali. Seguono Mediobanca e Banca Generali in progresso, rispettivamente, dell'1,12% e del dell'1,58%. Toniche inoltre le BPER +1,16% e le Banco BPM +0,99%.



Il denaro investe anche Intesa Sanpaolo +0,91% ed Unicredit +1,12%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA