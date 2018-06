Stadio Roma, Di Maio: "Nessuna crisi. Per M5S Raggi rimane al suo posto"

(Teleborsa) - Flat tax e reddito di cittadinanza, pensioni d'oro, nomine Rai, ma anche lo scandalo per la realizzazione del nuovo stadio della Roma. Non mancano le domande per Luigi Di Maio che su La7 ha affrontato molti temi. In primis, naturalmente, il caso della costruzione del nuovo stadio della Roma finito nella bufera e che ha portato a misure cautelari per nove persone, e alle dimissioni di Luca Lanzalone, ex presidente di Acea. Di Maio interviene a favore del sindaco di Roma Virginia Raggi, ribadendo che il Movimento non è in crisi nè che chiederà alla prima cittadina della Capitale di farsi da parte. L'unica colpa - ha ribadito - è che ci siamo fidati dell'avvocato sbagliato" (riferendosi a Lanzalone, n.d.r.).



Sulla flat tax e il reddito di cittadinanza non ci non saranno rinvii sine die. "Il mio più grande obiettivo è mettere i centri per l'impiego in condizione di funzionare veramente - ha detto Di Maio - perché la grande emergenza italiana è il lavoro e la precarietà".



Sul Ministro dell'Economia Giovanni Tria, Di Maio ha spiegato di condividere tutte le sue parole. ha detto che dobbiamo ridurre il debito pubblico. "Il tema è la ricetta per ridurre il debito pubblico - ha precisato - e queste cose le dobbiamo ottenere con la spending review, ma soprattutto da fine giugno ai tavoli europei quando si deciderà nei prossimi sette anni come spendere i soldi a livello europeo. Abbiamo messo centinaia di miliardi di euro nei fondi salva-banche, ora cominciamo a mettere centinaia di miliardi nei fondi salva-cittadini e salva-poveri".



E sulle pensioni Di Maio ha ribadito ancora una volta di voler tagliare quelle con un tetto a 5mila euro netti. I soldi recuperati li mettiamo in un fondo per aumentare le pensioni minime.



Non poteva mancare una domanda sulle nomine Rai. Si faranno a fine giugno.

