Standard & Poor's promuove la Spagna

(Teleborsa) - Buone notizie per la Spagna.



Standard & Poor's ha rivisto al rialzo il rating di lungo termine portandolo da precedente "BBB+" ad "A-".



L'agenzia di rating ha motivato la scelta vedendo che la crescita economica del Paese ha continuato a espandersi a dispetto delle tensioni politiche in Catalogna.



S&P ha promosso la Spagna in considerazione della costante performance economica del Paese che lascia la porta aperta a prospettive positive per ulteriori aumenti e revisioni future.



L'economia spagnola ha continuato a crescere discretamente, come rivelato dagli ultimi indicatori economici. Dal PIL all'inflazione e alle vendite al dettaglio in salita.











© RIPRODUZIONE RISERVATA