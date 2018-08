Stanze per fuori sede, prosegue il caro affitti ma non in tutte le cittÃ 

(Teleborsa) - Mandare un figlio a studiare fuori casa rappresenta un sacrificio economico importante per le famiglie. Ed affittare una stanza è certamente una spesa impegnativa da sostenere. Un'analisi di Immobiliare.it ha evidenziato come il caro-affitti abbia avuto nell'ultimo anno un trend diverso da città a città.



In pole tra le città più care si conferma Milano, dove si pagano 543 euro al mese di media per una singola (+3% in un anno) e 368 euro per un doppia. Al secondo posto, a sorpresa calano del 2% i prezzi di Roma, dove affittare una singola costa 428 euro ed una doppia 305 euro. Terzo gradino del podio per Bologna, dove i prezzi sono fortemente aumentati (+12% in un anno) fino a 399 euro al mese.



In crescita i prezzi anche negli atenei del Sud in città come Bari, Napoli e Catania, dove non si è superato il +5% su base annua. Mentre invece segna un vero e proprio record Palermo, in cui affittare una singola quest'anno costerà il 14% in più, per un importo medio di 226 euro al mese. Per una doppia nelle città del Mezzogiorno non si arriva a spendere 200 euro a persona.









