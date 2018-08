Stati Uniti, ad agosto migliora la fiducia dei consumatori

Conference Board

(Teleborsa) - Cresce la, suggerendo un miglioramento del sentiment delle famiglie.Ad agosto, il dato deldeglisulla fiducia consumatori si è attestato a 133,4 punti, in aumento rispetto ai 127,9 punti rivisti del mese di luglio (127,4 punti la prima lettura). La statistica supera le aspettative degli analisti che erano per 126,7 punti.Nello stesso periodo l'indice sullaè migliorato a 172,2 punti dai 166,1 precedenti, mentre l'indice sulle attese è salito a 107,6 punti dai 102,4 precedenti.Il sondaggio sulla fiducia dei consumatori è basato su un campione rappresentativo di 5.000 famiglie americane ed è condotto per ildal