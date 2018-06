Stati Uniti, in calo la fiducia dei consumatori

(Teleborsa) - Scende la fiducia dei consumatori americani, suggerendo un peggioramento del sentiment delle famiglie.



A giugno il dato del Conference Board degli Stati Uniti sulla fiducia consumatori si è attestato a 126,4 punti, in calo rispetto ai 128,8 punti rivisti del mese di maggio (128 punti la prima lettura). Deluse le aspettative degli analisti che erano per 127,6 punti.



Nello stesso periodo l'indice sulla situazione presente è rimasto sostanzialmente stabile a 161,1 punti dai 161,2 precedenti, mentre l'indice sulle attese ha subito una battuta d'arresto scendendo a 103,2 punti dai 107,2 precedenti.



Il sondaggio sulla fiducia dei consumatori è basato su un campione rappresentativo di 5.000 famiglie americane ed è condotto per il Conference Board dal NFO WorldGoup.

