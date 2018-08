Stati Uniti, Tesoro annuncia nuove sanzioni alla Russia

(Teleborsa) - Gli Stati Uniti hanno imposto nuove sanzioni alla Russia, accusata di aver tentato di violare la sicurezza USA con cyber-attacchi ed aver fatto affari con la Corea del Nord. Le nuove sanzioni sono state annunciate ieri dal Dipartimento del Tesoro americano, allungando la black list dei soggetti colpiti.



Nella rosa dei "fuorilegge" sono finite altre due persone e due società accusate di aver aggirato le sanzioni imposte a giugno dagli USA per i cyber-attacchi oltre a tre società marittime russe, una slovacca e sei navi russe accusate di aver tentato la consegna di petrolio alla Corea del Nord. Ai soggetti inseriti in lista verranno "congelati beni" e sarà interdetto fare affari con cittadini americani.



Le sanzioni imposte da Washington, che stanno pesando per miliardi di dollari sulla Russia, potrebbero essere ulteriormente estese dal Congresso in vista delle elezioni statunitensi, per motivi di sicurezza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA