Stefano Bortoli Ã¨ il nuovo Amministratore Delegato della joint venture tra Leonardo e Airbus

(Teleborsa) - Stefano Bortoli è il nuovo Amministratore Delegato della joint venture tra Leonardo e Airbus, azienda leader nel settore dei velivoli turboelica da trasporto regionale. Bortoli è stato già presidente del board di ATR e direttore per le strategie, sviluppo del marketing e vendite della divisione Velivoli di Leonardo. Succede al tedesco Christian Scherer, nominato direttore commerciale di Airbus.



Bortoli, 58 anni, ha ricoperto, incarichi nella divisione elicotteri di Leonardo e in Agusta Westland, dopo essere stato Amministratore Delegato del gruppo Snai e Direttore Finanziario di Lottomatica/Gtech negli USA. Dal 1989 al 2006 Stefano Bortoli è stato il cfo di Alenia Aeronautica. Ora si occuperà dei velivoli ATR, utilizzati da circa 200 operatori in 100 Paesi, e che hanno compiuto oltre 30 milioni di voli. Sono quattromila gli addetti negli impianti meridionali di Leonardo, impegnati nella produzione del velivolo turboelica regionale. L'attuale standard di produzione del velivolo ATR è la versione "72-600" caratterizzata da una nuova avionica digitale, da maggiore potenza, prestazioni più elevate, costi di manutenzione e consumo combustibile più bassi.

